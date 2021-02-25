إسرائيل – وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إيران بأنها “مشكلة المنطقة والعالم كله وتشكل تهديدا ضد إسرائيل أيضا”، مؤكدا أن جيش بلاده “جاهز دائما لأي عملية ضد إيران إن اقتضت الحاجة لذلك”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس خلال مشاركته في حفل تخريج للضباط أمس الأربعاء، حيث قال: “نحن نعرف أن إيران تتقدم بسرعة بكافة مجالات البرنامج النووي، وتكدس العديد من الأدوات، وتقوم بتخصيب اليورانيوم ونصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والسرية، وتقوم بالتخريب بجهود الوكالة الدولية للطاقة النووية بالإشراف عليها”.

وأضاف: “الكثير من جهود إيران لا يمكن التراجع عنها، لأنها تكتسب الكثير من المعرفة والخبرة. الولايات المتحدة، أوروبا ودول الشرق الأوسط تعرف جيدا خطوات إيران التي يمكن أن تقود إلى سباق تسلح واسع”.

وتابع غانتس: “إيران هي مشكلة المنطقة والعالم كله، لكنها تشكل تهديدا كبيرا أيضا لدولة إسرائيل. لذلك يجب علينا العمل بالتنسيق مع الدول العظمي، وضمان أنه في حال تم التوقيع على اتفاق مع إيران، أن يؤدي إلى وقف البرنامج النووي ولوقف خطتها للتموضع في سوريا. الجيش الإسرائيلي جاهز كل الوقت لإمكانية تنفيذ خطط ميدانية إن اقتضت الحاجة لذلك”.

المصدر: i24News

Share and Enjoy ! 0 Shares