كوريا ج – تبدأ كوريا الجنوبية غدا الجمعة، حملة التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا تشمل قرابة 700 ألف شخص من المسنين، في وقت لن يحصل فيه السياسيون على اللقاح بعد جدل سياسي في البلاد.

وتصل اليوم الخميس شاحنات محملة بأول شحنة من لقاحات “أسترازينيكا”، تشمل نحو 1.5 مليون جرعة، إلى المستشفيات ودور الرعاية، حيث من المقرر أن يتلقى نحو 750 ألف شخص، معظمهم من المقيمين في دور الرعاية اللقاح.

وكانت المعارضة في كوريا الجنوبية دعت رئيس البلاد إلى تلقي الجرعة الأولى من اللقاح لطمأنة المشككين، قبيل حملة التطعيم المجانية التي تبدأ الجمعة.

لكن رئيس الوزراء تشونغ سي كيون، شجب الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس مون جاي-إن هو الأول بتلقي اللقاح، وكتب على “فيسبوك” أن “التطعيم لا ينبغي أن يكون أداة للصراع السياسي”.

ودعا يوم الخميس إلى الثقة في الحكومة وإلى مشاركة نشطة من الجمهور.

وقال تشونغ في اجتماع حكومي: “إن الوصول إلى مناعة القطيع ليس أكثر من وهم إذا لم يثق الناس في اللقاحات وتجنبوا تلقي الحقن”.

وفي الأسبوع الماضي، حث النائب السابق عن حزب المعارضة، يو سيونغ مين، الرئيس مون على أخذ الجرعة أولا كطريقة للقضاء على انعدام الثقة، ما دفع عضو من حزب مون للرد، مؤكدا أن رئيس الدولة ليس موضوعا تجريبيا.

وكتب النائب عن الحزب الحاكم يونغ تشونغ راي على “فيسبوك”: “هذا استهزاء وإهانة لزعيم أمة”.

وقال مدير الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA)، جيونغ أون كيونغ، إنه سيكون من غير المناسب اعتبار أي شخص يحصل على لقاح الآن كموضوع في التجربة، بالنظر إلى النتائج المثبتة.

المصدر: يونهاب+ رويترز

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