كوريا ش – ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دعا خلال اجتماع عسكري ترأسه الخميس، لتشديد الرقابة على المسؤولين العسكريين ولمزيد من الانضباط داخل الجيش.

وفي اجتماع اللجنة العسكرية الموسع لحزب العمال الحاكم، قال كيم إن “إرساء الانضباط الأخلاقي الثوري داخل الجيش الشعبي الكوري ليس مجرد مسألة فنية، ولكنه قضية مصيرية تتعلق بوجود الجيش الشعبي الكوري والنجاح أو الفشل في بناء الجيش والأنشطة العسكرية”.

كما دعا كيم إلى تكثيف التثقيف والرقابة لضمان أن يكون لدى قادة “الجيل الجديد الوعي السياسي السليم ووجهة النظر الأخلاقية”.

وناقش الاجتماع “سلسلة من أوجه القصور التي كشفت عنها الأنشطة العسكرية والسياسية والحياة الأخلاقية لضباط الجيش الشعبي الكوري”، كما شهد الاجتماع فصل وتعيين العديد من كبار القادة العسكريين.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية ورفع درجة الردع النووي.

المصدر: “يونهاب” + “رويترز”

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