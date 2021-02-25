ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك في ديوان المجلس.

اللقاء استعرض وفقًا المكتب الإعلامي التابع للمفوضية سبل التعاون بين المفوضية ومصلحة الأحوال المدنية، استعدادًا للانتخابات المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

وبحثَ اللقاء جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل كناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

من جانبه أكد بالتمر على ترحيب المصلحة بالتعاون مع المفوضية وتذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين، لتوسيع قاعدة المشاركة بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.

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