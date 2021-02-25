ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن هناك تدخلًا كبيرًا من أعضاء منتدى الحوار السياسي في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن المنتدى.

نصية وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس أشار إلى تصرف بعض أعضاء ملتقى الحوار بدلًا عن رئيس الحكومة المكلف، وخاصة أولئك الذين قامو بتزكية القائمة أثناء عملية تشكيل الحكومة، حتى أصبح مصطلح جماعة 17 يتردد كثيرًا.

وأضاف: “أصبح تسمية أعضاء الحكومة يتم عن طريق أعضاء ملتقى الحوار السياسي في عملية ابتزاز لا يمكن السكوت عنها وتصرف جماعة 17 أو من صوت للقائمة الفائزة يوحي كأن منتدى الحوار السياسي انقسم إلى حزبين، وأن القائمة الفائزة يمثل أصحابها الحزب الفائز أو الحاكم، الأمر الذي يخرج عملية الحوار السياسي عن مسارها الصحيح ويقود الى حالة من الاستقطاب الحاد وفساد التوافق نحن في غنى عنها “.

وناشد نصية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المكلف ورئيس الحكومة والمبعوث الأممي تدارك الأمر بسرعة، وتوجيه خطاب واضح لا لبس فيه أن منتدى الحوار السياسي مكلف بإنتاج السلطة التنفيذية لكل الليبين، وأن مهمة أعضاء المنتدى السياسي انتهت بانتهاء انتخاب السلطة التنفيذية، وعليهم العمل على باقي النقاط ولا دخل لهم بكيفية تشكيل الحكومة.

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