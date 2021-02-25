“نوفاتيك” الروسية توقع اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز إلى الصين

“نوفاتيك” الروسية توقع اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز إلى الصين

روسيا – أبرمت إحدى الشركات التابعة لشركة “نوفاتيك” الروسية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة صينية حكومية بشأن إمدادها بشحنات غاز طبيعي مسال من مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2”.

ووفقا لبيان صدر عن شركة “نوفاتيك” اليوم الخميس، فقد تم إبرام الاتفاق بين الشركة الروسية Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd والشركة الصينية Shenergy Group.

وبموجب الصفقة ستقوم الشركة الروسية بتوريد ما يزيد عن 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما للشركة الصينية.

وعلق ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي لشركة “نوفاتيك” على الاتفاقية قائلا إن “السوق الصينية تعد أحد العناصر الرئيسية في استراتيجيتنا لتسويق الغاز الطبيعي المسال، ونخطط لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى هذا البلد”.

و”أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2″ هو المشروع الثاني لشركة “نوفاتيك” المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد مشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال”. ويتم تنفيذ المشروع على أساس حقل “أوتريني”، وفي إطار المشروع من المخطط إنشاء 3 خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل لكل خط إلى 6.6 مليون طن.

وتقوم “نوفاتيك” بتنفيذ المشروع في إطار تحالف دولي يضم شركات عالمية، وتمتلك “نوفاتيك” في مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2” حصة تبلغ 60%.

المصدر: تاس

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