موريتانيا – أفاد وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، بأن الشركات العاملة في مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك بين موريتانيا والسنغال، أعطت التزاما بانطلاق الإنتاج في 2023.

وجاء تصريح وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء مع وزيرة البترول والطاقات السنغالية صوفي اكلاديما، حيث بحث المسؤولان العقبات التي تعترض مشروع الحقل.

وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي شارك فيه خبراء عبر تقنية الفيديو، تم خلاله دراسة الطرق الكفيلة بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع، وأشار الوزير الموريتاني إلى أن “هذا المجال يعتبر جديدا على البلدين، لذلك لا بد من مناقشة الطرق الكفيلة بتنفيذه على أكمل وجه، ودراسة الطرق الكفيلة بالإسراع في تنفيذه”.

ووصلت أعمال تنفيذ مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، بحسب ما أعلن بشكل رسمي، إلى نسبة 52 بالمائة، في ظل توقع ببدء الإنتاج في أفق 2023.

كذلك ناقش الاجتماع، مشاريع إنتاج الكهرباء في البلدين، باستعمال الغاز والطاقات المتجددة، كما تم بحث مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء

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