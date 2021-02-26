إيطاليا – واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما، إطلاق العبارات التي تشير لفخره الشديد بنفسه وهو ما يعتبره البعض غرورا، بينما يراه البعض الآخر ثقة زائدة بالنفس.

واعتاد النجم السويدي على إطلاق التصريحات القوية المثيرة للجدل التي يخطف بها الأنظار دائما، خاصة حينما يمتدح نفسه، مؤكدا مكانته الكبيرة بين لاعبي الساحرة المستديرة، وهو الأمر الذي كرره اليوم الجمعة عندما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وأرفقها بالقول: “لو لم أكن أنا أيقونة فمن يكون؟”.

ويتألق إبراهيموفيتش هذا الموسم مع “الروسونيري”، حيث سجل 16 هدفا في مختلف المسابقات منها 14 هدفا في “الكالتشيو”، ويأتي ثالثا في قائمة هدافي الدوري بعد البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان صاحب الوصافة بـ17 هدفا والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس صاحب الصدارة بـ18 هدفا.

المصدر: iamzlatanibrahimovic/instagram

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