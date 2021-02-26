إسبانيا – تم اعتقال الدكتور يفغيني بلوم، الجمعة، في إسبانيا، المتهم بالاحتيال على المتزلجة ماريا تشاداييفا بملايين الدولارات، بحجة تقديم خدمات إعادة التأهيل بعد إصابتها.

وعانت تشاداييفا في فبراير 2014 من كسر في العمود الفقري أثناء التدريب على التزلج المتقاطع في أولمبياد سوتشي، أفقدها القدرة على المشي، وبعد ذلك خضعت لعمليتين جراحيتين.

واستفاد المدير العام لمعهد البحث العلمي لإعادة التأهيل البدني وتقنيات إعادة التأهيل الجديدة، يفغيني بلوم، من حالة ما بعد الصدمة للاعبة البالغة 31 عاما، وأقنعها بلوم بإبرام عقد لتقديم خدمات إعادة التأهيل بقيمة تزيد عن 29 مليون روبل.

وقررت تشاداييفا مواصلة شفائها في عيادة الدكتور بلوم البالغ 69 عاما في إسبانيا، حيث عولجت حتى عام 2016.

وبعد انتهاء رحلة العلاج، لم تستعد المتزلجة الروسية قدرتها على المشي، لاستحالة استعادة وظائف النخاع الشوكي التي وعد بها بلوم في حالة الإصابة ولا يمكن تحقيقها من خلال أي إجراءات إعادة تأهيل.

وفي أكتوبر 2018 رفعت تشاداييفا دعوى قضائية ضد العيادة، عقب الجلسات العلاجية التي لم تؤد إلى استعادة الوظائف الحركية الموعودة من الوركين والساقين.

المصدر: rsport.ria.ru

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