ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي على أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح اشترط أن تكون التشكيلة الحكومية متوازنة، تضم أسماء من كل الأقاليم في الشرق والغرب، مشددًا على أهمية أن تكون مدينة سرت عاصمة مؤقتة للسلطة التنفيذية بدلًا من طرابلس.

الدرسي قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس: إن المستشار عقيلة صالح اشترط أن تكون الحكومة متوازنة، وتلبي متطلبات اتفاق القاهرة، للموافقة على التشكيلة التي سيتقدم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف : “اجتماعات الأطراف الليبية في جينيف وبوزنيقة ومصر وتونس، أكدت على أهمية أن يكون التوزيع عادلًا للثروات والحقائب السيادية على الأقاليم”.

أما حول مطالب رئيس البرلمان بأن تصبح سرت عاصمة مؤقتة، فقال: “إنني ناديت وبقوة لعقد جلسة سرت لإعطاء الثقة للحكومة،وأردنا لسرت أن تكون هي العاصمة المؤقتة”.

وبيّن أن هذا “يتطلب أن يكون للحكومة مقرًا غير طرابلس، ورأينا الميليشيات والهجوم على موكب وزير الداخلية فتحي باشآغا، ما يثبت أنه إذا أصبحت طرابلس مقرًا للسلطة التنفيذية الجديدة فسنعود للمربع الأول”.

كما شدد على أنه إذا أرادت هذه الحكومة النجاح فعليها بدون تردد اختيار سرت لتكون مقرًا للسلطة التنفيذية القادمة، أما غير ذلك فسيكون مصيرها مثل سابقتها.

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