فيينا – تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة لتوقعات أشارت إلى زيادة في المعروض مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.5 بالمئة إلى 62.57 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها أمس الخميس.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.3 بالمئة إلى 66.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 16 سنتا أمس الخميس.

وقالت مارغريت يانغ الاستراتيجية لدى “ديلي فيكس” ومقرها سنغافورة: “النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت”.

ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة النفط المسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار اليوم، فإن خامي “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” الأمريكي في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 20 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares