ليبيا – أظهر بحث عكسي على الإنترنت حول شعار حكومة الدبيبة ( حكومة الوحدة الوطنية ) الجديد بأنه شعار مستهلك وأساسه مُباع على الإنترنت بقيمة 250 دولارًا وليس شعارًا مستحدثًا بإبداع المصمم كما هو مفترض في المسابقة التي أطلقها مكتب الدبيية بالخصوص .

وكانت صحيفة المرصد قد نشرت في وقت سابق الخميس الشعار فور إعلان فوز مصممه ( عبدالمنعم الموفق ) وقد نشرت صحيفتنا أيضاً بعضالتفاصيل عن معاني الشعار مثل التصافح وماإلى ذلك ، قبل أن يتضح بأنه شعار تجاري مستهلك ما استوجب التوضيح .

خبر | حكومة الدبيبة تعلن اختيارها لشعارها الرسمي بعد مسابقة للتصميم بجائزة وقدرها 5000 دينار ليبي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/R8M9P6Q7b4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 25, 2021

وأظهر البحث أن أساس الشعار وهو عبارة عن جناح وكفين متصافحتين ، موجود للبيع في موقع ( Logo ground ) ومصممه الأصلي هو روسي يدعى ( فلادسلاف تروشين ) .

ومن جهته قال المصمم الليبي عبدالمنعم الموفق الفائز بمسابقة تصميم الشعار أنه استوحاه من يدين متصافحتين ترمزان للصلح والمصافحة على شكل أجنحة حمامة السلام ، ليتبين بأن إسم الشعار أصلًا في الموقع المعروض فيه للبيع هو ( Handshake wings ) وتعني بالعربية ( أجنحة الأيادي المتصافحة ) ، فيما أهدى الموفق ماقال أنه نصر وفوز في المسابقة لعدد من رفاقه واصدقائه .

وأضاف في أسفل تصميمه كاتبًا بأن تنفيذه استغرق منه 18 ساعة على مدار ثلاثة أيام ، ووقع في أسفل الشعار بأن التصميم كاملًا من تصميمه دون أن يُشر للمصدر الذي استعان به كأساس للشعار مع بعض التحويرات البسيطة التي أدخلها عليه بما يرمز للإنتخابات وألوان العلم وما إلى ذلك .

وفاز الموفق في الجائزة بمبلغ 5000 دينار ليبي ، وبيّن الموقع أن الشعار قد تم بيعه لزبون يوم 9 يناير المنصرم بمبلغ 250 دولارًا أي مايعادل 1200 دينار ، وبالبحث يتبين أيضًا أن منظمة دينية إيرانية حديثة التأسيس لتدريب وتوظيف المعممين ورجال الدين الشيعة في وظائف بالجمهورية الإسلامية ، قد استخدمت نفس الشعار في موقعها مع إضافة علم إيران بين الأجنحة في نفس المكانالذي أضاف فيه المصمم الليبي النجمة والهلال .

المرصد – خاص

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