مصر – كشفت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

وقالت عنبر، لوسائل إعلام مصرية إن “الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان تدهورت قبل ساعة، إذ جرى وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي بشكل عاجل، إثر انخفاض نسبة الأكسجين في الدم”.

وأكدت أنها تتابع مع الفريق الطبي المعالج ليوسف شعبان مستجدات حالته الصحية كل ساعة تقريبا، داعية الجمهور بالإكثار من الدعاء له لحين التماثل للشفاء.

يذكر أن يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقي، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وقدم يوسف شعبان العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية لنحو 50 عاما، كما كان نقيبا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.

المصدر: RT

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