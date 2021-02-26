هولندا – سجل المصري أحمد حسن كوكا هدفا ذهبيا لفريقه أولمبياكوس اليوناني قاده إلى التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب آيندهوفن الهولندي.

واستضاف آيندهوفن فريق أولمبياكوس امس الخميس في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، عقب نهاية مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في اليونان بفوز أولمبياكوس بنتيجة 4-2.

وتقدم آيندهوفن بهدفين سجلهما لاعبه الإسرائيلي إيران زاهافي في الدقيقتين 23 و44، وهي النتيجة التي تؤهل الفريق الهولندي، حيث يستفيد من أفضلية تسجيله للأهداف خارج الديار.

ولكن “الفرعون” كوكا أحبط مخططات آيندهوفن بتسجيله هدفا قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي لينتزع الفريق اليوناني بطاقة التأهل من أنياب مضيفه في الوقت القاتل، بعد تفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة (5-4).

المصدر: RT

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