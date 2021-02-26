هذا وقدم العميد المبروك شرحًا وافيًا عن هذا الجانب، مؤكدًا أن الفئات المستضعفة من المهاجرين تحظى بأولوية مهمة، حيث تم استحداث مركز متخصص يُعنى بهذه الفئات من نساء و أطفال وعائلات.