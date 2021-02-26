خبير: الجزائر تسيطر على الوباء ووقف إجلاء العالقين في الخارج ضروري بعد ظهور السلالة البريطانية

خبير: الجزائر تسيطر على الوباء ووقف إجلاء العالقين في الخارج ضروري بعد ظهور السلالة البريطانية

الجزائر – دعا بركاني بقاط عضو اللجنة العلمية المتابعة لتطورات وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء في الجزائر إلى وقف إجلاء العالقين في الخارج بعد ظهور السلالة البريطانية للفيروس في البلاد.

وشدد في حديثه، اليوم الجمعة، إلى قناة “إذاعة سطيف”، في شمال شرق الجزائر، على أن “تعليق الرحلات الجوية بالكامل مهم جدا وضروري في هذه الظروف بهدف المحافظة على الأرقام المسجلة” التي تظهر سيطرة الجزائر على الوباء. غير أنه لا يتوقع في الظرف الحالي “أي إجراءات حجر لأن الوضعية متحكم فيها والأمور الحمد لله مستقرة”.

تأتي تصريحات الخبير الجزائري بعد يوم من إعلان اكتشاف حالتين للسلالة البريطانية لفيروس كورونا في الجزائر والتي قال عنها “كنا نتوقع ظهور هذه السلالة” وإنها أسرع انتقالا بـ “8 مرات” من السلالة العادية، داعيا المواطنين إلى عدم التراخي في احترام القيود الصحية الوقائية.

وأوضح بالقول “علينا الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين للتأكد فعليا من تطور الحالة الوبائية في البلاد مع هذه السلالة” معولا على تسريع عملية التطعيم باللقاحات لمحاصرة الوباء.

وطمأن بركاني بقاط الجزائريين، مؤكدا أن الإمكانيات الطبية في البلاد قادرة على مواجهة السلالة الجديدة.

وحسب “معهد باستور” في الجزائر، ظهرت حالتا السلالة البريطانية للفيروس في البلاد بعد التحاليل التي أجريت يوم 19 فبراير على مهاجر عائد من فرنسا لحضور جنازة والده وعلى أحد عمال قطاع الصحة في مستشفى بمرتفعات الجزائر العاصمة.

المصدر: قناة “إذاعة سطيف” الجزائرية

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