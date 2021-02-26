البرازيل – أحرز فلامنغو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم خسارته 2-1 أمام ساو باولو الليلة الماضية إذ استفاد من تعادل منافسه إنترناسيونال بدون أهداف مع كورنثيانز.

وأنهى فلامنغو المسابقة برصيد 71 نقطة ليتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي ويتفوق بنقطة واحدة على إنترناسيونال.

وكان الفوز سيضمن اللقب الثامن لفلامنغو وسيطر التوتر على أداء الفريق وفي النهاية استفاد من تعثر منافسه.

وتجمع لاعبو فلامنغو حول هاتف لمتابعة الدقائق الأخيرة لمباراة إنترناسيونال وكورنثيانز ثم بدأت احتفالات الفريق بعد صفارة النهاية.

وقال دييغو لاعب وسط فلامنغو “كانت معاناة حقيقية”.

وأضاف: “هذا الفريق يستحق (اللقب) حقا بسبب ما فعلناه. اللقب يتحدث عن شخصيتنا ونحن الأبطال. من الصعب حصد اللقب في موسمين متتاليين لذا الآن سنبدأ احتفالاتنا”.

وفقد فلامنغو المدرب جورجي جيسوس قبل بداية الموسم إذ عاد إلى بنفيكا وجاءت بداية الفريق كارثية وكان يقبع في المركز الأخير بعد أول ثلاث جولات.

وأقال فلامنغو المدرب دومينيك تورينت في نوفمبر وتولى روجريو سيني المسؤولية بدلا منه.

وأعاد سيني الاستقرار إلى الفريق لكنه حصل على مساعدة من ساو باولو الذي كان يتصدر المسابقة بفارق سبع نقاط قبل أن يكتفي بفوزين فقط في آخر 11 مباراة.

وحصد سيني لقبه الأول كمدرب في ملعب مورومبي الذي شهد تألقه في مسيرته كحارس مرمى مع ساو باولو.

وقال المدرب البالغ 48 عاما والذي تولى تدريب فلامنغو في نوفمبر :”(حصد اللقب) لم يكن بالطريقة التي أردتها”.

وافتتح لوسيانو التسجيل لساو باولو من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليرفع رصيده إلى 18 هدفا ويتقاسم صدارة هدافي البطولة.

وأدرك برونو هنريك التعادل للبطل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني لكن بابلو أعاد التقدم لساو باولو بعد ذلك بثماني دقائق.

وتغلب فاسكو دا جاما 3-2 على جوياس لكن الفريقين هبطا إلى الدرجة الثانية مع كوريتيبا وبوتافوجو.

المصدر: “رويترز”

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