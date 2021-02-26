بروكسل – صرحت سفيرة فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبي، كلاوديا ساليرنو كالديرا، تعليقا على إعلانها شخصية غير مرغوب فيها، بأن بلادها لن تتاجر بسيادتها.

وكتبت السفيرة على “تويتر”: “كنت أدافع عن فنزويلا، من خلال ترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام، لكننا لن نتاجر باستقلال وسيادة بلادنا. وإن فنزويلا تحترم نفسها”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن طرد السفيرة ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.

وفي وقت سابق طردت فنزويلا سفيرة الاتحاد الأوروبي لديها ردا على توسيع بروكسل للعقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمهم الاتحاد الأوروبي بـ “تقويض الديمقراطية” في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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