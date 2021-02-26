هولندا – سيحصل الروسي دانييل مدفيديف مطلع الشهر المقبل على فرصة أخرى لاحتلال المركز الثاني عالميا بدلا من الإسباني رفائيل نادال إذا صعد لنهائي بطولة روتردام للتنس.

واحتل مدفيديف المركز الثالث عالميا وهو أعلى تصنيف يصل إليه طوال مسيرته الاثنين الماضي بعد هزيمته أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

ولو فاز مدفيديف على دجوكوفيتش لتجاوز نادال إلى المركز الثاني.

وأمس الخميس انسحب نادال الذي حصد 20 لقبا كبيرا حتى الآن من بطولة روتردام بسبب إصابة في الظهر غاب بسببها عن مباريات منتخب بلاده في كأس اتحاد محترفي التنس في وقت سابق من الشهر الجاري في ملبورن.

ويعني انسحاب نادال أن مدفيديف سيكون المصنف الأول في بطولة روتردام التي ستقام ما بين الأول والسابع من مارس المقبل وسيشارك فيها أيضا اللاعبان البارزان اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وإذا وصل مدفيديف لنهائي البطولة فإنه سيكون أول لاعب يحتل أحد المركزين الأوليين عالميا إلى جانب دجوكوفيتش ونادال وروجر فيدرر وآندي موراي منذ أن فعلها الأسترالي ليتون هيويت في 2005.

المصدر: “رويترز”

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