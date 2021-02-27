ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن هناك حالة تردد لدى بعض أعضاء البرلمان حول الحكومة الجديدة ورغم ذلك هناك إصرار بين غالبية النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة، لأنه لا مجال لأي مناورة أمام الوضع القائم.

أوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم السبت أوضح أن ليبيا تعيش وضعاً غير طبيعي يتطلب التعامل بحكمة، مؤكداً أن رئيس الحكومة الجديدة لن يستطيع إرضاء الأطراف كافة في ظل المحاصصة التي يتمسك بها البعض ،مضيفاً:”أن عدم الإفصاح عن أسماء الوزراء يهدف لتجنب التشويش والتشكيك والتأجيج”.

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