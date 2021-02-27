الإصابة تجبر دورانت على الغياب عن مباراة “كل النجوم”

الإصابة تجبر دورانت على الغياب عن مباراة “كل النجوم”

الولايات المتحدة – أعلن نادي بروكلين نتس امس استمرار غياب نجمه كيفن دورانت عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها في أوتار الركبة اليسرى، وبالتالي لن يشارك في مباراة “كل النجوم” الشهيرة للاعبي NBA.

وغاب دورانت عن 6 مباريات بسبب الإصابة في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة (NBA)، في حين كان نتس أعلن في 14 الشهر الجاري أن فترة غياب نجمه قد تستمر حوالي أسبوعين.

ورجح مدرب نتس، الكندي ستيف ناش إمكانية عودة لاعبه قبل الخامس من مارس المقبل موعد استراحة اللاعبين، إلا أن اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له دورانت مؤخرا كشف عن عدم تعافيه، ما يعني استمرار فترة غيابه عن الملاعب وعدم مشاركته في مباراة “كل النجوم” المقررة في الـ7 من مارس المقبل في أتلانتا.

وقال نتس في بيان: “أظهرت الصور الأخيرة معالم أوضح لأوتار الركبة، وبينما نحن على ثقة أن دورانت سيعود بكامل لياقته، سيسمح له الوقت الإضافي للتعافي والتأدية على المستوى (ذاته) الذي كان يقدمه هذا الموسم بمجرد عودته”.

وبلغ معدل دورانت التهديفي هذا الموسم 29 نقطة، إلى جانب 7.3 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

واختير دورانت البالغ 32 عاما، بعد تصدره التصويت في المنطقة الشرقية، لقيادة التشكيلة بمواجهة أخرى بقيادة ليبرون جيمس متصدر تصويت المنطقة الغربية في مباراة “كل النجوم”.

وبعد وقت قصير من إعلان نتس تأجيل عودة دورانت، أعلن آدم سيلفر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة اختيار العملاق الليتواني دومانتاس سابونيس مهاجم إنديانا بيسرز بديلا لدورانت.

المصدر: أ ف ب

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