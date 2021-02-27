التحالف العربي يعلن إحباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح أمس

التحالف العربي يعلن إحباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح أمس

السعودية – للمرة الرابعة منذ صباح أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم شنته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) على المملكة.

وصرح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت اليوم السبت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

واتهم المتحدث “أنصار الله” بارتكاب جرائم حرب من خلال “محاولة الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة”، مشددا على أن التحالف يتخذ “الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكان التحالف قد أعلن خلال يوم أمس عن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقته الجماعة.

ولم تصدر “أنصار الله” خلال هذه الفترة بيانات عن تنفيذها عمليات جديدة ضد السعودية.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: الإخبارية + RT

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