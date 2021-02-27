ليبيا – قال المحلل الليبي في الشؤون السياسية فرج الدالي بأن مجلس النواب يماطل في تحديد جلسة خاصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،وهو تراجع خطير وسيكون له ارتدادات على حالة الاستقرار السياسي المؤقت.

الدالي وفي تصريح لوكالة أنباء “شينخوا”الصينية أمس الجمعة أضاف:”الحديث على أن الخلاف بين نواب البرلمان، هو بشأن اسم المدينة التي ستستضيف جلسة منح الثقة، هو توصيف غير دقيق واختزال محدود لحقيقة الخلاف، لأن النواب لا يهمهم اسم المدينة التي ستسند لها مهمة استضافتهم، بقدر ما هو خلاف حول المرشحين للتشكيلة الوزارية في الحكومة الجديدة”.

وختم قائلا: “إن النواب منقسمين إلى مجموعات، وكل فريق منهم يحاول فرض اسمه مرشح على رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة، وقد ألمح بنفسه إلى مواجهته الضغوط السياسية حتى قبل نيل حكومته الثقة”.

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