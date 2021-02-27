ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الجمعة وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وذلك في إطار الاستعداد لعمل الحكومة بالشكل الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامة إمدادات الطاقة بشكل عاجل.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: ”في إطار الاستعداد لعمل الحكومة بالشكل الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامة إمدادات الطاقة بشكل عاجل، التقيت بالمهندس وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وتقع علينا مسؤولية مشتركة لاستقبال الصيف بالحد الأدنى من الانقطاعات في الكهرباء”.

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