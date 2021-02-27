ألمانيا – توج الروسي ألكسندر بولشونوف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة أوبرستدورف الألمانية بالفترة بين 23 فبراير الجاري و7 مارس المقبل.

وأحرز بولشونوف المركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15)، بزمن قدره ساعة واحدة و11 ثانية و33.9 ثانية.

وتفوق بولشونوف على اللاعبين النرويجيين الخمسة الذين يتميزون بهذا السباق، والذين احتلوا المراكز من الثاني إلى السادس.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها بولشونوف البالغ 24 عاما بميدالية ذهبية في بطولة العالم للتزلج خلال مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru

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