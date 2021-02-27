ليبيا – قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إن مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بنعم، فستحتاج إلى 11 شهرًا كمرحلة تمهيدية (تلي المرحلة الانتقالية) لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه.

السائح أشار في تصريح لوكالة “الأناضول “التركية إلى أنه إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 أمرًا مستحيلًا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

ولفت إلى أن المفوضية لم تتسلم من مجلس النواب حتى الآن قانونًا للاستفتاء على الدستور؛ رغم انتهاء مهلة الـ60 يومًا الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي للجنة الدستورية، موضحًا أن المفوضية بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب؛ حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.

وحول الجدل القائم في اللجنة الدستورية بشأن إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات من عدمه، أوضح أن أعضاء وفد مجلس الدولة جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات.

وأضاف: “فيما انقسم وفد مجلس النواب، فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر ، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء، في حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب”.

كما استطرد حديثه: “الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده ودخوله مرحلة التنفيذ، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا”.

وبيّن السائح الأسباب التي لا تسمح بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات العامة دون المساس بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، قائلًا: إن “المسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية، إذ أن الاستفتاء على الدستور يتم عبر ثلاث دوائر (شرق – غرب – جنوب)”.

ويضيف: أنه “في حال خروج إحدى الدوائر الثلاث (تصويتها بلا)، ستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية”.

السائح أوضح أن الاستفتاء على الدستور سيتم بــ نعم أو لا، وإذا جرى التصويت عليه بنعم فيتم العمل بعدها على مرحلة تمهيدية تستغرق 11 شهرًا (3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين).

ويتابع: “إذا تم التصويت بــ (لا) فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين المنتخبة)، وخلال 30 يومًا ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات (2014-2017) وهذا مستحيل”.

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، قال: “إن توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة (لمفوضية الانتخابـات)، تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، وأن الميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار ليبي (نحو 225 ألف دولار) لا تكفـي للعملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن الحصار المالي الذي فرض على المفوضية، لم يتح لها القيام بعملية التطوير وانعكس سلبًا عليها، كما أن الحكومة فرضت عليها حصار توظيف، وفقدت العديد من الخبرات لأسباب مختلفة.

كما أردف: “عمليات التزويـر في الانتخابات تعتبر تحديًا كبيرًا للمفوضية، لكن العمل جارٍ لوضع آلية تحد من التزوير”.

وكشف في ختام حديثه أن أغلب عمليات التزوير جرت في المنطقة الجنوبية، بسبب اختلاف المكونات فيها واشتراكهم في مقاعد واحدة.

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