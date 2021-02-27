السودان – أعلن وكيل وزارة الطاقة والنفط السوداني حامد سليمان حامد، امس عن خطة حكومية لزيادة إنتاج البلاد من النفط بنسبة 26 بالمئة خلال العام 2021.

وقال حامد في تصريحات أدلى بها خلال فعالية بالخرطوم حول متطلبات زيادة الانتاج النفطي: “الخطة تحتاج لحوالي 559 مليون دولار”.

وفقا للمسؤول السوداني، فإن الخطة تستهدف زيادة إنتاج البلاد من النفط إلى 74.1 ألف برميل يوميا، من 58.7 ألف برميل في الوقت الحالي.

ولفت المسؤول السوداني إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات والمشاكل الأمنية التي شهدتها حقول النفط خلال العام الماضي، من قبل المجتمعات المحلية.

بدوره، حذر مدير الشركة السودانية الوطنية للبترول “سودابت” (حكومية)، أيمن ابو الجوخ، خلال الفعالية، من مغبة الإهمال في خطة تطوير الإنتاج النفطي.

وبين أبو الجوخ أن ذلك الإهمال “سيساهم في خفض الإنتاج الحالي إلى 51 ألف برميل يوميا بنهاية العام”.

وبعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 عن السودان، تراجع إنتاج الأخيرة النفطي من 450 ألف برميل إلى 58 ألف برميل.

ويعتمد السودان على الاستيراد لتوفير نحو 60 بالمئة من احتياجاته للمواد البترولية.

وتعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إلى جانب تدهور مستمر في العملة المحلية.

الأناضول

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