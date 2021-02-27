ليبيا – قال يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار إن مرحلة عبد الحميد الدبيبة هدفها تكوين حكومة محاصصة إقليمية، تعمل على توحيد البلاد وصولًا للانتخابات.

الفارسي اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن الدبيبة تعرض لضغوط من مراكز القوى وأعضاء بمجلس النواب للحصول على مناصب أكثر في التشكيلة الوزارية.

وأشار إلى أن بعض النواب قد يلجأون لتعطيل منح الثقة، إلا أن الدبيبة قد يلجأ في هذه الحالة إلى لجنة الحوار والتي ستعتمدها.

ونوّه إلى أن الدبيبة في ظل هذه الضغوط يواجه عدة مشاكل وعراقيل قانونية كبيرة، أولها خطأ ومخالفة مخرجات الحوار بتقديمه الهيكلية فقط وليس التشكيلة الوزارية كاملة في الموعد المحدد، ما يعتبر عقبة وحجة قانونية أمام المسار بالكامل.

كما أوضح أنه تقدم بالهيكلية ومخرجات لجنة الحوار لاعتمادهما معًا من مجلس النواب، والجميع يتحدث عن أزمة منح الثقة ويهمل مخرجات الحوار، وهي تعتبر عقبة أخرى؛ لأن النص يؤكد أن يؤول الأمر إلى لجنة الحوار في حال فشل الحصول على الثقة، ولكن هذا النص نفسه لا يعتبر أمرًا قانونيًا؛ لأن المخرجات نفسها لن تكون معتمدة في هذه الحالة، بحسب قوله.

وألمح إلى أن لجنة الحوار إن كانت تستطيع -فرضًا- أن تعتمد الحكومة، فإنها لا يمكن أن تعتمد مخرجاتها بنفسها، بما فيها النص الذي يخول لها اعتماد السلطة.

واختتم قائلًا: أن القانون الليبي أصلًا يمنع تشكيل حكومة خارج ليبيا، خاصة أنها من جهة غير منتخبة بل معينة من جهة أجنبية، وكل ذلك يجعل الحكومة غير شرعية ويسهل الطعن بها، ما قد يهدد المسار السياسي بالكامل.

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