ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إنهم لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب الليبي.

المحجوب أضاف في تصريح وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية أن مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه طالما لم تزل هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميًا وسلاح خارج سلطة الدولة، فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة.

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