بروكسل – أفاد تقرير للمركز الموحد للخبرة المتقدمة لقوات الناتو الجوية، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية الروسية “بانتسير-إس”، تعتبر وسيلة مثالية لمواجهة الدرونات الجوية الحربية.

وأشار التقرير، إلى أنه تم منذ البداية تصميم “بانتسير-إس”، لحماية المواقع والمنشآت من الطائرات والمروحيات، وكذلك لحماية منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى من ضربات الأسلحة عالية الدقة، خاصة على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدا.

وقال التقرير: “بفضل هذه الميزات والخصائص، تعتبر منظومة بانتسير-إس، وسيلة مثالية للتصدي لمجموعة كاملة من الدرونات الجوية الحربية الصغيرة والتكتيكية، وهي تسمح بسد الفجوة الموجودة في وحدات الدفاع الجوي، بين الأنظمة الخاصة لمواجهة الطائرات بدون طيار الكبيرة، وتلك الخاصة بالتصدي للدرونات الجوية الصغيرة”.

واستنتج التقرير، أن “بانتسير” والمنظومات المماثلة له، تشكل خطرا متزايدا بالنسبة للناتو، ويجب تحييدها قبل أن تدخل في القتال.

ونوه التقرير، بأن الجيش التركي نفذ عملية عسكرية كاملة في إدلب لتدمير بطارية “بانتسير” سورية واحدة، لأنها كانت تعيق الدرونات التركية من تنفيذ مهامها القتالية.

وتفيد المصادر المفتوحة، بأن منظومات “بانتسير-إس”، تمكنت خلال القتال في سوريا وليبيا، من تدمير أكثر من مائة طائرة بدون طيار وصواريخ مختلفة ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التركية من طراز Bayraktar TB2، والطائرات بدون طيار الإسرائيلية من نوع Heron، والأمريكية من طراز RQ-21A Integrator و MQ-9A Predator.

المصدر: نوفوستي

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