إسبانيا – حقق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل هدفي برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 29 و85 على الترتيب.

وبهدفه اليوم، عزز ميسي صدارته لقائمة الهدافين برصيد 19 هدفا موسعا الفارق عن أقرب مطارديه الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد صاحب الـ16 هدفا.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة وانتزع المركز الثاني من غريمه ريال مدريد صاحب الـ52 نقطة والذي يستضيف ريال سوسيداد بعد غد الاثنين ضمن الجولة ذاتها.

كما قلص برشلونة إلى نقطتين الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على فياريال غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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