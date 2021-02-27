إيران – بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع الرئيس التنفيذي للبنك التجاري العراقي، اليوم السبت، في استراتيجيات نقل الموارد الإيرانية إلى العراق.

وناقش الإجتماع موارد إيران في العراق وطرق التحويل الخاصة بها، وشدد عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني خلال الاجتماع على ضرورة استخدام هذه الموارد في أسرع وقت ممكن.

واستعرض الجانبان العراقي والإيراني الإجراءات اللازمة لنقل واستخدام الموارد المذكورة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العراقي إلى أن عملية استخدام الموارد المذكورة ستتسارع من الآن فصاعدا وسيتم بذل الجهود لإيجاد القنوات والأساليب الجديدة لذلك والتي يوافق عليها الجانب الإيراني.

المصدر: RT

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