“بلطجي كوفيد” يترك نحو 7 آلاف دولار للندل في مطعم أمريكي

“بلطجي كوفيد” يترك نحو 7 آلاف دولار للندل في مطعم أمريكي

الولايات المتحدة – أفاد موقع CBS Denver، إن أحد زوار مطعم في مدينة دينفير الأمريكية ترك مبلغ 200 دولار، لكل نادل يعمل هناك، وذكر لهم أن اسمه “بلطجي كوفيد”.

وأشار الموقع، إلى أن الرجل مجهول الهوية، قام في 20 فبراير، بزيارة مطعم للحوم اسمه Guard and Grace، وبعد تناول الوجبة قدم للمطعم 6.8 ألف دولار، وطلب توزيعها على العاملين هناك، بمقدار 200 دولار لكل منهم.

وعلى صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صاحب المطعم، صورة للفاتورة، وأرفقها بسؤال عن شخصية هذا الزبون فائق الكرم.

وقال: “أي من كنت، شكرا جزيلا لك على حسن تصرفك واهتمامك الصادق الذي قدمته للتو لموظفينا”.

وأكد صاحب المطعم، أن بعض العاملين انفجروا في البكاء عندما علموا “بالبقشيش”، بينما بدأ آخرون في القفز فرحا والرقص.

المصدر: لينتا رو

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