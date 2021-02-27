دبي – أكدت المواقع المختصة بتتبع حركة الملاحة البحرية أن السفينة التجارية التي تعرضت أمس لانفجار غامض في خليج عُمان رست في ميناء دبي بهدف إجراء أعمال الترميم.

وأكد موقع MarineTraffic.com أن السفينة التي تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم Helios Ray وصلت إلى ميناء دبي في الساعة الـ11 من صباح اليوم السبت تقريبا.

وحسب البيانات المتوفرة، كانت السفينة التابعة لشركة Ray Shipping الإسرائيلية التي يترأسها أحد أغنى رجال الأعمال في الدولة العبرية أبراهام أونغار المعروف بـ”رامي”، في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية وكانت لحظة وقوع الانفجار على وشك دخول بحر العرب.

ورجح رجل الأعمال في تصريحات صحفية أن السفينة تعرضت لهجوم إما بصاروخ أو لغم بحري، مؤكدا أن طاقمها سمع دوي الانفجار الذي خلف ثغرات بعرض 1.5 متر في هيكل السفينة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي.

بدورها نشرت شركة Aurora Intel المعنية بتقييم المخاطر في مجال الملاحة البحرية، صورا يعتقد أنها توثق حجم الدمار الذي تعرضت له السفينة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يعتبرون إيران مسؤولية عن الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بين طاقم السفينة المؤلف من 28 بحارا.

كما رجحت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري أيضا وقوف القوات الإيرانية وراء الانفجار.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين سيتفقدون السفينة في ميناء دبي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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