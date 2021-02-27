ليبيا – التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش أمس الجمعة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية.

بدوره، شدد كوبيتش على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة.

كما أعرب عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وفي سياق متصل ،التقى كوبيتش بقائد عملية إيريني الأدميرال فابيو أغوستيني لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساهمة في الاستقرار والازدهار في ليبيا.

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