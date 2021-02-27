ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم مساء الجمعة على عدم أحقية رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ” الحجر على النواب أو اختزال رأيهم ” .

وفي تصريح لقناة فبراير الفضائية قال ” دغيم أن عقيلة صالح لا يملك إلا رأيه وصوته الخاص بجودة الحكومة من حيث التركيبة والأسماء ولا يحق له الدعوة للجلسة الخاصة بمنح الثقة أو ترؤسها وفق قاعدة تعارض المصالح ” .

وأضاف دغيم بأنه : ” يجب على نواب عقيلة تحمل مسؤولياتهم وعلى القضاء الفصل في قانونية ترؤس قائمة خاسرة أمام قائمة الدبيبة في الحكم عليها ” .

عاجل > المستشار عقيلةصالح يدعو النواب إلى جلسة في #سرت يوم 8 مارس القادم. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/7EFNxm3HTx — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 26, 2021

وأشار إلى أن عقيلة صالح أمامه مهلة قانونية حتى مساء الأحد للدعوة لجلسة بالمقر القانوني الجديد بسرت ، إلا أن الدعوة قد صدرت بوقت متأخر من مساء الجمعة .

وختم دغيم قائلًا : ” إن لم يدع عقيلة لجلسة فسينتقل اختصاص الدعوة إلى نائبه فوزي نويري وفق النظام الداخلي وله مهلة أيضا إلى مساء الأربعاء ” .

المرصد – متابعات

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