فرنسا – فازت البولندية إيجا شيانتيك حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة على منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش 6-2 و6-2 في نهائي بطولة أديليد الدولية للتنس بأستراليا السبت.

وهذا اللقب الثاني لشفيونتيك البالغة 19 عاما، بعد تحقيقها مفاجأة من العيار الثقيل في العام الماضي عندما أصبحت أصغر لاعبة سنا تحرز لقب فرنسا المفتوحة منذ مونيكا سيليش في 1992.

وفي بطولة أديليد أكدت شيانتيك المصنفة 18 عالميا جدارتها من خلال أداء متميز ولم تخسر أي مجموعة طوال مسيرتها في البطولة.

وفي المباراة النهائية تفوقت المصنفة الخامسة تماما على المصنفة الثانية بنتشيتش طوال المباراة وحققت الفوز بسهولة بعد أن ارتكبت ستة أخطاء سهلة طوال اللقاء كما حققت 22 ضربة ناجحة.

وسترتقي اللاعبة الشابة من المركز الثامن عشر عالميا إلى الخامس عشر، للمرة الأولى في مسيرتها اليافعة.

المصدر: “وكالات”

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