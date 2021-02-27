إسبانيا – ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة البالغ 33 عاما، أصبح أكثر انفتاحا على فكرة البقاء ضمن الفريق الكتالوني.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه بمجرد انتهاء انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقررة في الـ7 من مارس المقبل، سيجلس الرئيس الجديد مع ميسي لمحاولة إقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد حاليا مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وكان ميسي قد طلب الرحيل عن برشلونة، في أغسطس الماضي، عقب نهاية الموسم الكروي الذي خرج فيه برشلونة خالي الوفاض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي ترك الباب مفتوحا للبقاء مع برشلونة، حيث سيعتمد مستقبله على عرض الرئيس الجديد، ويطالب النجم الأرجنتيني بمشروع رياضي قوي يسمح للفريق الكتالوني بالعودة إلى وضعه الطبيعي بالمنافسة على الألقاب في وقت قريب، ولن تمثل الأموال عقبة أمامه للتجديد.

وفي الوقت الحالي، لم يتخذ ميسي أي قرار بشأن مستقبله، حيث طلب المغادرة عندما كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيسا، لكن عقب استقالة الأخير، فإن كل الخيارات مفتوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يشعر بالاستياء من الشائعات المستمرة حول مستقبله، ولم تعجبه التصريحات الأخيرة من باريس سان جيرمان أو الصور التي نشرت له في الإعلام الفرنسي. كما يرفض النجم الأرجنتيني ووالده الاستماع لعروض الأندية الأخرى في الوقت الحالي.

وختمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن صفقات مجانية قد تكون مفتاح بقاء ميسي مع برشلونة، مثل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والهولندي جورجينيو فينالدوم، بالإضافة إلى تعاقدات أغلى مثل النرويجي إيرلينغ هالاند والهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي جيوليس كوندي.

يذكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 18 هدفا متقدما بفارق هدفين عن أقرب مطارديه الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد صاحب الـ16 هدفا.

المصدر: marca.com

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