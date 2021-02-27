ليبيا – شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد الموالي بشدة لتركيا والمشارك في حوار جنيف على أنه طبقًا لخارطة الطريق واتفاقات ملتقى الحوار السياسي، فإنه إذا لم يُعطِ البرلمان الثقة للحكومة الجديدة يُحال الأمر إلى الملتقى للبتِّ فيه.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: الحقيقة ليس هناك ما يوضح ما سيحدث إذا لم تحصل الحكومة على الثقة من الملتقى أيضًا.

وأوضح أنه إذا انعقد مجلس النواب بنصابه القانوني جلسة صحيحة قانونيًا، فإن حظ الحكومة كبير في الحصول على الثقة منه، ولن تحتاج إلى الملتقى.

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