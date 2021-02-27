ليبيا – قال الأمين العام للمركز الليبي للتنافسية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص فوزي عمار إنه إذا لم تقم حالة احتراب جديدة بالبلاد،فإن تدفقات النفط في ليبيا سوف تستمر على هذا النمط في الفترة المقبلة ما بين مليون و200 ألف برميل في اليوم ومليون 300 ألف برميل.

عمار وفي تصريحات لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم السبت أشار إلى أن الإيرادات النفطية مستمرة على معدلاتها الأخيرة، ولا توجد معوقات حالياً بعد توقف الحرب،وتسير وفق المعدل الطبيعي في إطار المليون و300 ألف برميل يومياً.

ولفت في السياق ذاته إلى التحديات الاقتصادية القائمة التي تشهدها ليبيا على رغم توقف الحرب وعودة التدفقات النفطية.

وأضاف:” أن ثمة مشكلتين رئيستين تواجه الاقتصاد الليبي الأولى مرتبطة أولاً بمسألة توزيع الثروة بين الأقاليم الليبية، وهذا ما سبَّبَ الإقفال في الفترة السابقة (الفترة التي توقف فيها إنتاج النفط، والتي بلغ إجمالي الخسائر خلالها حوالي 6.27 مليار دولار خلال 164 يوماً)”.

أما المشكلة الثانية – في تقدير عمار- فهي مشكلة هيكلية يعاني منها الاقتصاد الليبي الريعي، مشدداً على أهمية تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج لا يعتمد كثيراً على النفط، على أن يكون النفط المحرك الأساسي في ذلك التحول التدريجي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة.

الخبير الاقتصادي رأى أن الحكومات القادمة في ليبيا بحاجة إلى جهد كبير جداً لإعادة هيكلية الاقتصاد الليبي وهذا يتطلب أولاً حل المشكلة الأساسية والتي ترتبط بالصراع على المشاع أو على توزيع ثروة النفط،وهذا يحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة ،على حد قوله.

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