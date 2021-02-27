يبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة وصول معدات “عمود التوربين” لمحطة الرويس الغازية لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى بها .

الشركة وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت :” في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي تبذلها لدعم الشبكة الكهربائية ومواجهة أحمال الذروة الصيفية القادمة انطلقت أمس الجمعة من ميناء طرابلس البحري شاحنة محملة بمعدات عمود التوربين متوجهة لمحطة الرويس الغازية لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى وذلك بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية مع شركة سيمنس الألمانية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بمحطة الرويس بالجبل الغربي”.

ونوهت إلى أن عملية النقل تمت من قبل دي إتش ال جلوبال بالتعاون مع شركة المخلص للنقل الثقيل.