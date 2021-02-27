ليبيا – أعلنت فرنسا عن تقديم دعمها الكامل للسلطة التنفيذية في قيادة الانتقال السياسي في ليبيا حتى انتخابات 24 ديسمبر.

وزارة الخارجية الفرنسية أشارت في بيان وفقاً لـ “فرانس 24” إلى أن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بهذا الموقف.

وأفادت الوزارة أن “وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسي”.

وتابعت أن “لودريان أكد مجددًا رغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها”.

كما شدد لودريان على أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية لتنظيم الانتخابات بنجاح وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، مؤكداً أنه إلى جانب إعادة فتح الطريق الساحلي يجب تنفيذ تفكيك الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة” -الموالين لتركيا والروس- بسرعة.

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