الولايات المتحدة – رد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جميس بقوة على تصريحات نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجمعة، بعدما غمز الأخير من قناة تعاطيه الشأن السياسي.

وقال زلاتان إنه لا يمكن “للملك” أن يكون مؤثرا بشكل كبير خارج ملاعب كرة السلة، كما يفعل في داخلها.

وصرح جيمس عقب فوز فريقه على بورتلاند ترايل بلايزرز 102-93 الجمعة: “أنا الشخص الخطأ للعبث معه لأني أقوم بواجبي”.

ورد جيمس على تصريحات نجم ميلان الإيطالي “إيبرا” الذي اعتبر أن على الرياضيين “البقاء بعيدا عن السياسة”، ذاكرا بالاسم جيمس وطالبه بالكف عن نشاطاته السياسية.

ومما قاله الهداف السويدي: “(ليبرون) ظاهرة بما يفعله، ولكن لا أحب عندما يكون للناس هالة ما، فيعمدون إلى التعاطي بالشأن السياسي في الوقت ذاته”.

وجاءت تصريحات إبراهيموفيتش خلال مقابلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على قناة “ديسكفوري” في السويد، مضيفا أنه “خطأ” أن يدوس الرياضيون خارج حدودهم.

ويعتبر نجم لوس أنجلوس ليكرز من المؤثرين في المجتمع الأمريكي كونه أحد المنادين بإحداث تغييرات جذرية، مركزا في الوقت ذاته جهوده واهتماماته على قساوة تعامل الشرطة واللاعدالة العنصرية تجاه أصحاب البشرة السوداء.

ويؤكد جيمس أن الفوز بالألقاب هو أمر مهم، ولكن التأثير وإلهام الناس وتوحيد الأمريكيين هو مجرد مكافأة.

ويقول جيمس: “في نهاية المطاف لا أسكت بشأن الأشياء الخطأ. أعظ عن شعبي وأعظ عن المساواة واللاعدالة الاجتماعية، العنصرية وقمع الناخبين. أشياء تحدث في مجتمعنا”.

ويتابع: “لن التزم بالرياضة أبدا. أعرف مدى قوة صوتي”.

ويؤكد “الملك” أنه يود أن يشعر بأنه بداية لشيء أكبر بكثير في الرياضة.

المصدر: “أ ف ب”

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