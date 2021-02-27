واشنطن – أكد مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، إقرار خطة الرئيس جو بايدن، لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، بتخصيص 1.9 تريليون دولار لهذا الغرض.

وبعد ذلك، سيقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بالنظر في هذه الخطة.

ومدد بايدن، الخميس الماضي، فترة سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، والذي أعلنه لأول مرة سلفه، دونالد ترامب.

وذكر بايدن، في رسالة وجهها للكونغرس، أنه قرر تمديد نظام حالة الطوارئ ليستمر بعد 1 مارس 2021، مشددا على أن هذا الإجراء “ضروري”.

وكانت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي قد وافقت الاثنين الماضي، على مشروع قانون يسانده الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز” + RT

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