مسؤولون إسرائيليون عن الغارات الأمريكية على سوريا : إيران لم تدرك أن بايدن ليس أوباما

مسؤولون إسرائيليون عن الغارات الأمريكية على سوريا : إيران لم تدرك أن بايدن ليس أوباما

سوريا – رحب مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لوسائل الإعلام بالغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الليلة الماضية على منطقة البوكمال شرق سوريا عند حدود العراق.

وقال هؤلاء في حديث لموقع “والا” الإخباري اليوم الجمعة، إن إسرائيل تشعر بارتياح بالغ إزاء هذا الهجوم، وترى فيه مؤشرا إيجابيا بشأن موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إزاء إيران.

وأعرب المسؤولون عن قناعتهم بأن هذه الغارات التي طالت فصائل مدعومة من إيران بعثت رسالة إلى طهران بشأن ضرورة أن تضبط النفس وتكبح جماح حلفائها في المنطقة، مشيرين إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق أن بحثت مع الإدارة الأمريكية الجديدة مخاوفها المتعلقة بـ”الاستفزازات الإيرانية المتصاعدة” في المنطقة، لاسيما تلك التي تنفذ بالوكالة.

ونقل “والا” عن أحد المسؤولين قوله: “لم يدرك الإيرانيون أن بايدن ليس (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما وأنهم، إذا واصلوا سلك سبيل الأخطاء هذا، سيتعرضون للضرب في نهاية المطاف”.

وأشار تقرير “والا” إلى أن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية مسبقا بخطتها شن هذه الغارات.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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