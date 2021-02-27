ليبيا – أكد المسؤول في مكتب الصحة في سبها صالح المجبري أن السلطات غائبة تماماً عن متابعة الوضع الصحي في بلديات الجنوب الـ13، مضيفاً أن عدداً من الأطباء والمسعفين غادروا مراكز العزل.

المجبري وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الجمعة أوضح أن مركز العزل في سبها يعمل فيه فقط سبعة أطباء ونحو 15 طبيباً مساعداً.

وتابع: “باتت المهنة بمثابة كفاح، حيث يوفر الأطباء مستلزمات الحماية، كالملابس والأقنعة، من مالهم الخاص”، مشيراً إلى أن من مظاهر تفشي الفساد توفر معدات الوقاية للطبيب في الأسواق وخلو مخازن وزارتي الصحة منها.

المسؤول بمكتب الصحة بسبها وصف الوضع بحق الطبيب بـ”المجحف”وأكثر صعوبة مما سبق فتأخر سداد أجور الأطباء والمسعفين شكل عائقاً آخر لمواجهة تفشي الوباء،إذ إن غالبية العاملين في قطاع الصحة يعملون كمتطوعين ولم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.

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