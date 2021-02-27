الولايات المتحدة – ترتبط العديد من الحالات الصحية بمستويات عالية جدا من الدهون الحشوية، مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وتشير الدلائل الناشئة إلى أن “تناول كميات أكبر من المشروبات المحلاة بالسكر قد يترافق مع تراكم غير طبيعي للدهون”. وكان هذا بيانا قدمه فريق من الباحثين المتعاونين من كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن.

ولمزيد من التحقيق، قاموا بفحص ما إذا كان تعاطي المشروبات المحلاة بالسكر بشكل معتاد أو الصودا الدايت، يمكن أن يؤدي إلى اختلاف في دهون الجسم.

ومن أجل تحقيقهم، شارك 2596 من الرجال والنساء في منتصف العمر، بالدراسة. وتم قياس مستويات الدهون في البطن باستخدام “التصوير المقطعي المحوسب متعدد الكواشف”.

وقُيّمت المآخذ المعتادة من المشروبات المحلاة بالسكر وصودا الدايت من خلال استبيان تكرار الطعام.

وأظهرت النتائج أن تناول المشروبات السكرية “مرتبط إيجابيا” بمستويات الدهون الحشوية.

ومن هذه الدراسة، يبدو أن أي مشروبات سكرية ستكون أسوأ مشروب إذا كنت تريد أن تفقد دهون البطن.

وأضاف الباحثون: “ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر الزائد بزيادة الوزن”.

وبالإضافة إلى القيود الغذائية، هناك طرق أخرى للتخلص من الدهون الزائدة. وأوصت الدكتورة لويز وايزمان بـ “30 دقيقة من التمارين” كل يوم لحرقها.

ويمكن أن يشمل ذلك تمارين القلب، مثل المشي السريع والركض وتدريب المقاومة.

وقدمت الدكتورة وايزمان طريقة قائمة على الأدلة للتخلص من الدهون الحشوية، والتي تشمل:

• تقليص أحجام الحصص.

• تناول الحبوب الكاملة.

• تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

• تناول الدهون الصحية.

• النوم الجيد.

• تقليل التوتر.

• التقليل من تناول الكحول.

وتوافق وايزمان أيضا على أنه “من السهل حقا اكتساب الدهون الحشوية من نظام غذائي من المشروبات السكرية”.

ومن أجل التركيز على المزيد من الخيارات الصحية، أشارت وايزمان إلى أنه يجب تجنب أو تقليل استهلاك الدهون أو الزيوت المهدرجة جزئيا.

وهذا يشمل الأطعمة المصنعة، مثل البسكويت والكعك والدهن أو السمن النباتي.

المصدر: إكسبريس

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