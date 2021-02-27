ليبيا – أكد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير الحدودي مختار المنصوري أنه يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين المسافرين يوميا وأن الوضع يتجه نحو الازدحام.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم السبت أوضح أنهم لا يملكون معملا للتحاليل، مشيرا إلى تسجيل إصابات في صفوف العاملين بمنفذ رأس اجدير بسبب احتكاكهم المباشر بالمسافرين.

وبين أنه سمح حاليا للمرضى المصابين ممن يعانون أمراضا أخرى بالخروج من ليبيا للعلاج في سيارات إسعاف.

المنصوري قال إن المنفذ مازال يفتقر إلى وجود شركة تعقيم ونظافة، مؤكداً أنهم تعاملوا مع عدد من المتطوعين لكن عدم وجود عقد رسمي وشركة معتمدة سيؤدي مباشرة إلى وضع غير صحيح وفق تعبيره

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