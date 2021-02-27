المكسيك – أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا امس انسحابه من دورة أكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب المقررة في الفترة بين 15 و21 مارس المقبل، بسبب مشكلة في الكتف.

وقال نادال في تغريدة على “تويتر”: “أنا آسف لأنني لا أستطيع المشاركة في بطولة أكابولكو. إنه عام صعب للجميع وبسبب حالتي الصحية الحالية، والآلام في كتفي، من المستحيل بالنسبة لي أن أقوم بمثل هذه الرحلة الطويلة. موعدنا في عام 2022”.

وكان نادال البالغ 34 عاما أعلن الخميس عن انسحابه من دورة روتردام الهولندية المقررة من الأول إلى السابع من مارس للأسباب نفسها.

وخرج نادال من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن بخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بخمس مجموعات، علما بأنه تقدم بمجموعتين نظيفتين.

وكان منظمو دورة أكابولكو، إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين للـ500 نقطة، أعلنوا في منتصف فبراير الماضي أنهم يعولون أيضا على مشاركة تسيتسيباس السادس عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف السابع والأرجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع.

وسبق لنادال أن توج بدورة أكابولكو ثلاث مرات أعوام 2005 و2013 و2020.

المصدر: “أ ف ب”

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