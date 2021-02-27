مصر – أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة صار واقعا مع التزام الدولة بتنفيذ إجراءات جادة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بكافة أنحاء البلاد.

بالإضافة لاتباع نهج يهدف لتنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال استخدام المصادر المتجددة. وجاء التصريح خلال مشاركة الوزير المصري عبر الفيديو في فعالية “يوم الطاقة والمناخ”، التي نظمها منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الفعالية وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزيرة الطاقة ببلجيكا تين فان دير ستراتين ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس وسكرتير عام منتدى الطاقة العالمي جوزيف ماكمونيغل.

وأوضح الملا أن “الدولة المصرية نجحت في غضون سنوات قليلة في مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى مصر أكثر من 12 مليون وحدة سكنية، علاوة على إطلاق مشروع قومي للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود”.

بالإضافة إلى تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلى استخدام الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأنظف بيئيا.

وأضاف الملا أنه على الصعيد المحلي فإن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال تنفيذ عدة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع جهود استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق التوازن والتنوع المطلوب، لافتا إلى أن الدولة تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة.

المصدر: RT

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